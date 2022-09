Nieuw boek over Britse royals: ‘Prins Harry bang voor concurrentie van neefje George’

Het boek in kwestie is Extracts of Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown, geschreven door Valentine Low. Het werd afgelopen donderdag gepubliceerd door The Times.

Koninklijke wrijving

Prins Harry was volgens Valentine enorm gefixeerd op de achttiende verjaardag van zijn neefje George, de eerste zoon van William en zijn vrouw Kate. Omdat niet Harry, maar George dan tweede in de lijn der troonopvolging wordt, vreesde die eerste om in de vergetelheid te zullen raken. Het zou de reden zijn geweest dat hij wat meer van zijn broer en schoonzus vervreemd raakte.

Tranen met tuiten

In hetzelfde boek komt ook Meghan, Harry’s vrouw, aan bod. Er wordt geschreven dat zij het koninklijk personeel destijds zo slecht behandelde dat sommigen erdoor in tranen uitbarstten. Meghan zou een keer nogal pittig hebben gereageerd op een plan dat één van haar werkneemsters in het bijzijn van haar collega’s had uitgewerkt. Het was William die het personeelslid in kwestie later probeerde op te beuren door haar te complimenteren met haar werk. Het kon helaas niet voorkomen dat de tranen alsnog rijkelijk vloeiden.

Niet alleen maar haat en nijd

Zal de passage uit het boek één van de redenen zijn dat William en Meghan niet bepaald dikke vriendjes zijn? Het duurt vast niet lang voordat óók daar weer iets over op het internet wordt geslingerd. Overigens lijkt het er wel op dat William en Harry sinds het overlijden van hun grootmoeder weer wat dichter naar elkaar toe zijn gegroeid. Ze bedankten in aanloop naar haar begrafenis bijvoorbeeld samen het publiek. Meghan droeg die dag een speciaal sieraad om de oma van haar man te eren.

Bron: Telegraaf