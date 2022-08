Nieuwe documentaire over prinses Diana: “Ze was zeer emotioneel intelligent”

De makers Ed Perkins, Simon Chinn en Jonathan Chinn, bekeken hiervoor honderden uren aan archiefmateriaal.

Nieuwe documentaire over prinses Diana

Aan HELLO! Magazine vertelt Ed dat hij zich voor het bekijken van deze beelden een aantal dingen afvroeg. Waarom had deze vrouw miljoenen fans over de hele wereld? Waarom was iedereen zo gefascineerd door alles wat ze deed, droeg en zei? En waarom veroorzaakte haar dood zo ontzettend veel verdriet?

Royal of celebrity?

De documentaire gaat niet alleen over het leven van Diana, maar ook over de relatie tussen het volk en de monarchie. Veranderde Diana de houding van het volk tegenover de monarchie? Of was ze eigenlijk gewoon een celebrity?

Emotioneel intelligent

Na het bekijken van al dit archiefmateriaal waren de makers vooral onder de indruk van één ding: Diana’s intelligentie. Simon: “Niet boeken-slim, maar ze was zeer emotioneel intelligent. Heel instinctief, ze was geen strateeg. Ze had geen strategisch plan, maar wist wel wat haar kracht was en hoe ze dat kon gebruiken.”

Goed in lichaamstaal

Ed: “Ze wist heel goed hoe ze haar privésituatie kenbaar moest maken tijdens openbare gelegenheden zonder al te veel te zeggen. Ze gebruikte haar lichaamstaal heel goed. Zonder woorden wisten wij hoe ze zich voelde. Dat is slim, dat vereist emotionele intelligentie, zelfkennis en communicatievaardigheden.”

De documentaire is sinds 13 augustus te zien op HBO Max én hij draait vanaf 1 september in de bioscoop. Bekijk hieronder de trailer:

Op 31 augustus is het 25 jaar geleden dat Lady Diana om het leven kwam bij een tragisch auto-ongeluk in Parijs. Ze werd slechts 36 jaar. Zo zou ze er nu hebben uitgezien:

Bron: HELLO! Magazine