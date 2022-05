O dear: zó lukte het een infiltrant verkleed als priester om een nacht te feesten op Windsor Castle

Het opmerkelijke incident krijgt de hoogste prioriteit, want het is natuurlijk nog al wat.

Windsor Castle geïnfiltreerd

Het gebeurde enkele weken geleden. De man, verkleed als priester, was naar een kazerne van de Coldstream Guards gelopen. Je kent ze wel, die beroemde wachters met de zwarte berenmutsen.

Priester Cruise

Daar aan de poort meldde hij zich als priester Cruise. En ja hoor, dat was blijkbaar genoeg om binnengelaten te worden. Hij hoefde zich niet eens te identificeren.

Feesten

Sterker nog: hij mocht de hele nacht met de wachters meefeesten. Hij kreeg eten en drinken en bracht de avond door met de hoge officieren. Ook kreeg hij een bed aangeboden voor de nacht.

Drankjes aan de bar

Volgens een bron van de Britse tv-zender TalkTV dronk de man wat met de officieren aan de bar, genoot hij van de grapjes van de mannen en vertelde hij sterke verhalen over hoe hij in Irak had gediend.

Koningin Elizabeth

Pas de volgende ochtend kwam men erachter dat het toch niet helemaal pluis was. De politie werd opgeroepen en de man werd meegenomen. Gelukkig voor koningin Elizabeth was zij niet aanwezig tijdens dit opmerkelijke incident. Zij zat in haar buitenverblijf in Sandringham. Korte tijd na het incident keerde ze terug naar Windsor Castle.

Leuk royal nieuws van hele andere orde: er is een baby geboren!

Bron: Telegraaf