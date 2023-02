Officieel onderzoek gestart naar hatelijke column over Meghan Markle

Hoewel de column al twee maanden geleden is geschreven kreeg IPSO de afgelopen weken nog meer dan 25.000 klachten over de column binnen.

Hatelijke column

In het stuk schrijft Jeremy dat hij Meghan haat en dat hij ‘droomt van de dag waarop Meghan naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk ‘schaam je!’ roept en uitwerpselen naar haar gooit’. Bij veel mensen schoten zijn woorden in het verkeerde keelgat.

Excuses

Jeremy probeerde zijn stuk later nog te verdedigen door te zeggen dat het om een ‘onhandige verwijzing’ ging naar de serie Game of Thrones waarin ook een scene voorbij komt waarin iemand naakt door de straten loopt. Daarnaast bood hij ook al zijn excuses aan en vroeg hij The Sun om het stuk offline te halen.

Bron: The Independent