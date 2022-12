Officiële trailer Harry en Meghan-documentaire: ‘Het wordt erger dan de royals zich kunnen voorstellen’

Afgelopen donderdag verschenen de eerste explosieve beelden van de Netflix-documentaireserie van Harry en Meghan, die vanaf donderdag te zien is via de streamingsdienst. Vandaag verscheen ook de officiële trailer.

Grimmige sfeer

Waar de trailer begint met vrolijke beelden van een gelukkige Meghan en Harry die hun verloving bekend maken en trouwen, slaat de sfeer al snel om. Zo spreekt Harry over ‘het leed van vrouwen die in dit instituut en met een mediacriticus trouwen’. Meghan realiseerde zich dat ze ‘nooit beschermd zou worden’.

Vieze spelletjes

Het verhaal wordt extra kracht bijgezet met beelden van prinses Diana. Ook horen we Harry zeggen dat hij bang is dat de geschiedenis zich zal herhalen. Hij legt een bom onder het hiërarchische Britse koningshuis door te vertellen over ‘verhalen die worden gelekt of bewust verzonnen’ en de ‘vieze spelletjes’ die worden gespeeld.

Buitengewoon schadelijk

De officiële trailer belooft daarmee een hoop drama. De voorspelling van een insider van Netflix lijkt dan ook uit te komen. Hij vertelde eerder in een interview met de Britse krant The Mirror dat het een ‘bittere ervaring’ wordt voor het koningshuis. “Het wordt veel erger dan de royals zich kunnen voorstellen. Mij is hier in de wandelgangen verteld dat het absoluut explosief en buitengewoon schadelijk zal zijn.”

Het eerste deel van de documentaire is vanaf 8 december te zien. Op 15 december volgt het tweede deel.

Bron: RTL Boulevard