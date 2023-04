Om deze bijzondere reden is er boter bij de kroning van Charles

Je kunt je misschien nog wel herinneren dat koning Charles na het overlijden van zijn moeder meerdere keren werd gefotografeerd met opgezwollen vingers. Hoewel hier nooit een officiële verklaring over naar buiten is gebracht, denken veel experts dat Charles te veel vocht vasthoudt en daardoor af en toe last heeft van opgezwollen vingers.

Rustig aan

Als er één moment is waarop opgezwollen vingers vervelend zijn, dan is het wel als er voor het oog van miljoenen mensen een ring om je vinger wordt geschoven. Koning Charles zou daarom nu al de nodige voorzorgsmaatregelen nemen volgens een bron. “Zijn vingers kunnen flink opzwellen, vooral als hij veel reist. Hij probeert het daarom nu al zo rustig mogelijk aan te doen.”

Boter bij de hand

Om een gênant moment te voorkomen zou aartsbisschop Welby, die de ring om zijn vinger zal schuiven, in ieder geval boter bij zich hebben. Hiermee kan hij de ring invetten zodat-ie makkelijker over de vinger van Charles glijdt.

Bron: Dailymail, HLN