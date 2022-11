Onthult dit nieuwe boek over queen Elizabeth haar echte doodsoorzaak?

Het boek beschrijft hoe dapper Elizabeth omging met beenmergkanker. Royal watchers schreven al eerder dat er geruchten waren dat de koningin ziek was. Gyles Brandreth, de schrijver van Elizabeth: an intimate portrait schrijft in zijn boek: “Ik hoorde dat de koningin een vorm van myeloom had, beenmergkanker. Dit zou haar vermoeidheid en gewichtsverlies verklaren.” Ook schrijft hij hoe toegewijd ze was; ondanks de pijn bleef ze haar werk voortzetten.

Een betrouwbare bron

Er zijn genoeg redenen om dit boek serieus te nemen. Schrijver Gyles Brandreth was namelijk één van de beste vrienden van prins Philip en stond heel dichtbij de familie. Emily Nash, een journalist uit het Verenigd Koninkrijk, noemt hem zelfs ‘een van de betrouwbaarste bronnen’ omdat hij direct contact heeft met de Windsors.

Slechte gezondheid

De Britse pers speculeerde al langer over de slechte gezondheid van de koningin. Ze had mobiliteitsproblemen, viel veel af en had blauwe handen, dit duidt vaak op een vorm van bloedkanker. De problemen zouden zijn ontstaan na het overlijden van haar man, prins Philip.

Het laatste jaar waren er steeds meer dagen waarop ze zich een stuk zwakker voelde en zich terugtrok. Biograaf Gyles schreef daarover dat ze haar dagen dan vulde met kijken naar het BBC-drama Line of duty. “Mijn man zou het zeker niet hebben goedgekeurd”, zou ze daarover hebben gezegd.

Bron: Instagram, RTL