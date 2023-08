Op déze ex van Kate was prins William heel jaloers

Kate Middleton pakte daarna de draad op, en wel met een oude bekende van William. Dit viel niet bepaald goed bij de prins, en dít is waarom.

Een oude klasgenoot van prins William

De rebound van Kate was een klasgenoot van William waarmee hij op Eton College zat. Deze beste man, Henry Ropner, had ook een heleboel pluspunten, waardoor prins William hem als een concurrent zag. De prins zou het heel moeilijk hebben gehad om Kate aan de arm van Henry te zien.

Geen serieuze relatie

Het contact tussen Kate en Henry bleek niet van lange duur, ze werden vooral gespot in het nachtleven. Lucky for William, want hij greep zijn kans, met een huwelijksaanzoek tot gevolg. In hun verlovingsinterview lichtte hij de breuk toe: ‘We waren allebei erg jong. We zaten op de universiteit, we probeerden onszelf te ontdekken.’

2011 was het jaar dat ze in het huwelijksbootje stapten en niet veel later trouwde ook Henry met zijn grote liefde. Eind goed, al goed, zou je kunnen zeggen.

