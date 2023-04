Op deze manier schrijft prins George geschiedenis tijdens kroning Charles

Wat de rol van George zo uniek maakt: het is voor het eerst dat iemand die tweede in lijn van de troonopvolging is zo’n taak vervult tijdens een kroning. Daarmee breekt Charles met de koninklijke tradities.

Prins George schrijft geschiedenis

Wat houdt het in om Page of Honor te zijn? Wie op zaterdag 6 mei de uitzending over de kroning volgt, ziet prins George straks de gewaden van Charles en Camilla tillen over het middenpad van Westminster Abbey.

“Deze rol voor George geeft ook de juiste symboliek voor de toekomst en geeft hem iets wat hij zich voor altijd zal herinneren”, aldus koninklijk auteur Hugo Vickers.

Verheugd

Volgens William en Kate is George ‘oud genoeg om te begrijpen wat eraan de hand is’ en zijn ze ‘erg opgewonden en verheugd dat hij een Page is’.

Het is overigens geen makkelijke keuze om voor hun 9-jarige zoon te maken: naast dat het een eer is, legt het ook veel druk op de schouders van de jonge prins.

“Het is iets waar zijn ouders lang over hebben nagedacht en heel erg naar uitkijken. Ik weet zeker dat George dat ook doet”, zegt een woordvoerder van het paar.

Page of Honor

George is één van de vier jongens die de rol van Page of Honor vervult. Naast hem loopt Lord Cholmondeley, de jongste tweelingzoon van de markies van Cholmondeley en zijn moeder Rose, die in Norfolk buren van prins William en prinses Kate zijn. De andere twee Pages zijn Nicholas Barclay en Ralph Tollemache.

Op verzoek van Camilla treden haar kleinkinderen ook in de spotlight op deze grote dag. Tweelingbroers Gus en Louis Lopes (13), de zonen van Camilla’s dochter Laura Lopes, zijn in het gezelschap van Freddy Parker Bowles, de 13-jarige zoon van Camilla’s zoon Tom Parker Bowles. Camilla’s achterneef, Arthur Elliot, dient ook als Page.

“Het is een mooi idee om hun eigen familieleden bij deze rollen te betrekken, in plaats van de zonen en dochters van aristocraten het te laten doen”, zegt Hugo Vickers. “Het maakt allemaal deel uit van de inclusiviteit van het gezin en versterkt hun banden.”

Oranje tintje

Ook de Oranjes reizen af naar het Verenigd Koninkrijk voor de kroning van Charles. Prinses Beatrix en prinses Amalia wonen op 5 mei de receptie op Buckingham Palace bij, waarna koning Willem-Alexander en koningin Máxima de volgende dag acte de présence geven tijdens de kroning.

