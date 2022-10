Ophef over de kroon die Camilla wil dragen tijdens de kroning van Charles

De kroon in kwestie werd speciaal gemaakt voor de Queen Mom om te dragen tijdens de kroning van koning George VI in 1937. Het ding heeft een platina frame met daarin 2800 diamanten. Eén van die diamanten is de beroemde maar omstreden Kohinoor-diamant: een historische schat die in 1849 in beslag werd genomen door de Oost-Indische Compagnie en aangeboden aan koningin Victoria. Daarmee werd de diamant onderdeel van de Britse kroonjuwelen.

Omstreden kroon

India, waar het Kohinoor-juweel vandaan komt, vindt dat de koningin-gemalin bij de kroning de kroon niet mag dragen. De Britten hebben de diamant destijds afgepakt en die kroon weer ‘in actie’ zien, kan pijnlijke herinneringen aan het koloniale verleden oproepen, zegt de Indiase regering. Na het overlijden van koningin Elizabeth pleit een grote groep Indiërs er op sociale media voor om de diamant terug te geven aan India.

Minder zware dresscode

Camilla was naar verluidt van plan de kroon te dragen tijdens de ceremonie. Of ze dat na deze kritiek nog steeds wil, is niet zeker. Buckingham Palace heeft er nog niet op gereageerd. Maar aangezien Charles een wat soberdere kroning wil met een niet al te zware dresscode, valt er misschien ook wel over te praten om de kroon weg te laten.

Zelf beslissen

De Britse regering vindt dat de koning en zijn vrouw er zelf maar over moeten beslissen. “Het koningshuis kan heel goed de publieke en internationale stemming inschatten”, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Cleverly, er donderdag over.

