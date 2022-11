Oude taart(en) Charles en Camilla niet in trek op veiling

Een ander stuk taart op de veiling – ironisch: van twee familieleden – kon wél op kopersbelangstelling rekenen.

Gebakken lucht

Het zeventien jaar oude puntje bruidstaart, destijds door een bakker uit Lincolnshire gemaakt, had 400-600 pond moeten opleveren (zo’n 460-690 euro), maar dat gebeurde niet. Veilingmeester David Broom denkt dat niet zozeer de prijs het euvel was, maar het feit dat er meerdere stukken van de taart in kwestie in omloop zijn. Daardoor zagen kopers er de exclusiviteit niet meer van in.

Aan de smaak van het bijna twee decennia oude baksel kan het nauwelijks hebben gelegen. Door de grote hoeveelheid alcohol – twintig flessen cognac – die er bij de bereiding is gebruikt, zou-ie nog eetbaar kunnen zijn. Al is dat natuurlijk zonde van de honderden euro’s die je dan in feite doorslikt. “Het is duidelijk voor een verzameling of als investering bedoeld”, zegt Broom.

Smakelijkere alternatieven

Een stuk taart dat op dezelfde veiling wél in trek was, was er eentje uit de collectie van William en Kate. Een overblijfsel van hun relatief ‘verse’ bruidstaart uit 2011, bracht 390 pond op. Oftewel: zo’n 450 euro. Als we je een tip mogen geven: voor hetzelfde geld bak je waarschijnlijk 45 stuks van deze creamy Oreo-taart met witte chocolademousse. We durven er letterlijk vergif op in te nemen dat die een stuk lekkerder smaakt. Meer een fruitliefhebber? Deze amandelkruimeltaart met appel en bramen zal je vast bekoren.

