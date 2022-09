Overlijdensakte onthult officiële doodsoorzaak koningin Elizabeth

Volgens de National Records of Scotland is Elizabeth ‘vredig’ overleden aan ouderdom. De overlijdensakte is ondertekend door haar dochter prinses Anne, die op het moment van overlijden ook bij haar was. Prins Philip, de man van Elizabeth, overleed in 2021 ook aan ouderdom.

Tijdstip overlijden

In de overlijdensakte staat ook het tijdstip waarop ze overleed, namelijk 3.10 uur in de middag op 8 september. Hierdoor weten we ook meteen dat prins William, prins Andrew, prins Edward en zijn vrouw Sophie te laat waren om afscheid van haar te kunnen nemen. Dit gezelschap arriveerde namelijk pas rond 17.00 uur lokale tijd. Ook prins Harry was te laat.

Begrafenis

Koningin Elizabeth werd 19 september begraven in de St George’s Chapel. Haar graf is sinds donderdag weer open voor publiek.

