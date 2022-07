Paleis wijzigt functieomschrijving koningin Elizabeth: Charles neemt taken over

Toch is ze de boel langzaam maar zeker aan het afbouwen.

Functieomschrijving koningin Elizabeth gewijzigd

Inmiddels is zelfs de functieomschrijving van de koningin aangepast door het paleis. Een aantal officiële taken die Elizabeth tot voor kort moest vervullen, zijn uit de omschrijving gehaald.

Charles krijgt extra taken

Haar zoon en tevens opvolger prins Charles krijgt die taken nu voor zijn kiezen. Dat is te lezen in het jaarverslag van het Britse koningshuis, dat vorige week is uitgebracht, zo laat The Sunday Telegraph weten.

Minder ‘moetjes’

In de nieuwe functieomschrijving is het aantal ‘moetjes’ op de to do-lijst van de koningin flink ingekort. Er staat nu slechts dat haar rol ‘een reeks parlementaire en diplomatieke taken’ omvat en dat ze af en toe een staatshoofd moet ontvangen.

Geen buitenlandse reizen meer

Voorheen stond er onder andere dat ze verantwoordelijk was voor de opening van het parlementaire jaar, de benoeming van de premier en het brengen en ontvangen van staatsbezoeken. Staatsbezoeken hoeft ze zelf officieel dus niet meer te doen. De koningin laat staatshoofden liever naar het Britse paleis toekomen, en dat snappen wij heel goed!

Geen pensioen voor Charles

Ondertussen krijgt Charles het op zijn 73e steeds drukker. In Engeland is de wettelijke pensioenleeftijd 66 jaar, maar dat geldt niet als je een prins bent en al je hele leven op de rol van koning zit te wachten. In mei opende Charles al het parlementaire jaar en hij hield toen ook de troonreden. Daarnaast neemt hij alle buitenlandse bezoeken voor zijn rekening.

