Peiling Britse krant: populariteit Prins Harry lager dan ooit

Dat blijkt uit een peiling van de Britse krant The Telegraph.

Ruim 64 procent van de respondenten heeft een negatief beeld van Harry. Dat was in mei nog 58 procent. Slechts 26 procent van de respondenten oordeelt nog positief over hem, volgens de peiling die werd uitgevoerd door het Britse onderzoeksbureau YouGov.

Bij het wegstrepen van mensen met een positief beeld tegen die met een negatief beeld komt de score van de prins uit op -38. Dat is lager dan ooit tevoren. Dat geldt ook voor zijn vrouw Meghan Markle, die op een score van -42 uitkomt.

Onthullende interviews

De interviews van de Britse prins maken de tongen los. Harry doet namelijk flink wat onthullingen over de relatie met zijn broer, zijn stiefmoeder koningin Camilla en het drugsgebruik rondom heet overlijden van zijn moeder. In het interview met het Britse t ITV vertelt Harry onder meer dat hij zeer had gehoopt dat hij, zijn vrouw Meghan, William en Catherine een nieuwe eenheid zouden vormen. Maar helaas is die wens niet uitgekomen.

Het ITV-interview met Harry duurt 90 minuten en is vandaag te zien op Videoland. Het boekSpare is vanaf dinsdag verkrijgbaar.

Bron: The Telegraph