Pijnlijk: de kroning van Charles is op de verjaardag van kleinzoon Archie

Dat zijn kroning precies op deze datum zal plaatsvinden, zien sommigen als een sneer naar de ouders van Archie, prins Harry en Meghan. Het is geen geheim dat Charles niet op al te beste voet met ze staat, dus is dit misschien een sneer? Volgens Vanity Fair-royaltydeskundige Katie Nicholl is dat niet het geval.

“Gelukkig toeval”

“De kroning op Archie’s verjaardag is zeker geen sneer naar prins Harry en Meghan Markle. Ik denk dat het om een ‘happy accident’ gaat”, zo vertelt ze aan Entertainment Tonight. “Er gaat natuurlijk een enorme planning vooraf aan de kroning, zo’n belangrijk moment in de geschiedenis, en de koninklijke kalender staat vol jubilea en verjaardagen. Ik denk dat dit één van die momenten is waarbij toeval een rol speelt.”

Aanwezigheid van Meghan en Harry

Dat de kroning precies op de verjaardag van Archie zal plaatsvinden, maakt het voor Harry en Meghan natuurlijk wel wat lastiger om dit officiële moment te kunnen bijwonen. Toch is die kans er wel. “Er zijn nog geen officiële details bekend over de gastenlijst, maar ik hoor dat Harry en Meghan waarschijnlijk met de andere senior royals en familieleden zullen worden uitgenodigd”, zegt ze. “Of we ze ook daadwerkelijk gaan zien of niet, is nog afwachten. Die beslissing ligt in handen van de Sussexen. Maar ik heb begrepen dat ze wel degelijk een uitnodiging zullen ontvangen.”

Bescheiden ceremonie

Eén ding is in ieder geval zeker, de kroning zal een stuk bescheidener worden die van Charles’ moeder, koningin Elizabeth, in 1953. Toen waren er maar liefst 8.000 gasten van over de hele wereld uitgenodigd voor de plechtigheid, bij de kroning van Charles beperkt de gastenlijst zich tot 2.000 personen. Charles zou het niet gepast vinden om in de huidige economische tijd zoveel geld uit te geven aan de plechtigheid, wat hem deed besluiten de gastenlijst flink te beperken.

Bron: Entertainment Tonight