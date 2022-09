Pijnlijk: Harry en Meghan zijn gedegradeerd op de website van de Britse koninklijke familie

De website van de Britse koninklijke familie kreeg na de dood van koningin Elizabeth een metamorfose. Zo heeft koning Charles nu logischerwijs de meest prominente plek, terwijl Harry en Meghan helemaal naar beneden zijn geschoven. De twee stonden in eerste instantie nog naast prins William en hertogin Kate, maar werden na Megxit onder prinses Anne gezet. Nu zijn ze nóg eens verder naar onder verplaatst en staan ze tussen de hertog van Kent (de neef van Elizabeth) en de in opspraak geraakte hertog van York, prins Andrew.

Volgorde van belangrijkheid

Dit laatste maakt het allemaal een beetje pijnlijk, omdat prins Andrew onlangs uit zijn koninklijke taken werd ontheven nadat hij in opspraak raakte vanwege zijn banden met Jeffrey Epstein en werd beschuldigd van seksueel misbruik. Harry en Meghan zullen dan ook niet blij zijn met de plek. Toch is het allemaal waarschijnlijk niet zo verwonderlijk: de website geeft de volgorde van belangrijkheid weer. En omdat Harry en Meghan officieel geen leden meer zijn van het Britse koningshuis, krijgen ze ook een minder belangrijke plaats.

Bron: Royal Family