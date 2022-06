Primeur: het officiële jubileumportret van William en Kate

Met het schilderij vieren de Britse royals tegelijkertijd hun band met het Britse graafschap Cambridgeshire.

Eerste officiële portret William en Kate

Om William en Kate zo goed mogelijk op het schilderdoek te vereeuwigen, werd kunstenaar Jamie Coreth twee keer op Kensington Palace uitgenodigd. De royals poseerden twee keer gezamenlijk en nog eens afzonderlijk van elkaar.

Bekende jurk

De groene jurk die Kate op het schilderij draagt, herken je mogelijk van één van haar bezoeken aan Ierland. De broche is van koningin Elizabeth II, de oorbellen van prinses Diana. William koos voor een pak met een blauwe stropdas.

Elegant en waardig

“Een buitengewoon voorrecht”, zo noemt Coreth het feit dat uitgerekend hij werd gevraagd om het eerste officiële portret van William en Kate te maken. “Ik wilde hen laten zien op een manier waarop ze zowel ontspannen en benaderbaar als elegant en waardig overkomen.” Nou, wat ons betreft is hij daar prima in geslaagd. Kijk maar:

Kate Middleton and Prince William's First Official Painted Portrait Unveiled! https://t.co/cP8xSPMaNh — People (@people) 23 juni 2022

Niet het eerste portret

Het is niet de eerste keer dat William op het doek werd vereeuwigd. In 2009 poseerde hij samen met zijn broertje Harry. In 2000 met koningin Elizabeth, de moeder van de queen (queen Elizabeth the queen mother), prins Philip, prins Charles en – wederom – Harry. De volgende gezellig met de kids erbij?

Bron: Telegraaf.nl