Prins Andrew door zijn broer koning Charles uit het paleis gezet Beeld Getty Images

De band tussen koning Charles (74) en zijn in opspraak geraakte broer prins Andrew (62) is momenteel niet best. Een bron dichtbij het paleis laat weten dat deze zelfs zó slecht is, dat Charles Andrew uit het paleis heeft gezet. Charles zou Andrew duidelijk hebben gemaakt dat er geen plek voor hem is in Buckingham Palace.