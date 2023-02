Prins Andrew en Sarah Ferguson wonen 26 jaar na hun scheiding nog steeds samen: hoe zit dat?

Andrew en Sarah trouwden in 1986 in Westminster Abbey. Lang mocht hun liefdesgeluk niet duren. Na zes jaar werd er al gesproken van een break-up. Toch was de scheiding pas tien jaar later officieel.

Prins Andrew en Sarah Ferguson wonen nog altijd samen

Inmiddels zijn we 26 jaar verder en wonen de twee nog altijd samen. Hoewel er een hoop te doen is rondom prins Andrew, en je zou denken dat er genoeg redenen zijn om je van hem te willen distantiëren, deed Sarah dat nooit.

Tevreden gescheiden stel

Ze kijkt zelfs heel vredig terug op haar breuk met haar ex-man. Zo vertelde ze in 2021 aan The Telegraph: “We zeggen altijd dat we het meest tevreden gescheiden stel ter wereld zijn. We zijn van elkaar gescheiden, maar onze wegen scheidden niet.”

Co-ouderschap

Natuurlijk hebben de twee hun kinderen en kleinkinderen die ze aan elkaar binden. Ze hebben samen twee dochters: Beatrice en Eugenie. En het derde kleinkind is inmiddels op komst, want Eugenie is weer zwanger. Sarah zei over het co-ouderschap met Andrew: “Ik ben trots op het werk dat we samen hebben verricht bij het opvoeden van onze kinderen en het in stand houden van een sterke familie-eenheid.”

Groot huis

Dat is volgens Sarah dan ook de reden dat ze nog altijd samenwonen: familie. Ze legde uit: “We wonen in hetzelfde huis, maar het is een groot huis, dus dat is oké. Maar ik denk dat het heel goed is dat we geloven in compromissen en communicatie en mededogen.” Drie woorden die volgens Sarah samen de sleutel tot hun succes vormen.

Korte breuk

Sarah en Andrew hebben overigens wel een korte breuk in hun samenwoonperiode gekend. Andrew verhuisde in 2004 met hun dochters, maar zonder Sarah, naar de Royal Lodge. Pas in 2008 trok Sarah daar ook in.

Misbruikzaak

Prins Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de overleden miljardair Jeffrey Epstein en de misbruikzaak die tegen hem liep. Die zaak werd aangespannen door Virginia Giuffre. Zij beweerde dat de hertog van York haar jaren geleden, toen ze nog minderjarig was, meerdere keren misbruikte. Andrew heeft dit altijd ontkend en inmiddels is de zaak afgerond met een schikking. Sarah bleef altijd achter hem staan en ontkende de boel ook: “Hij is de beste man die ik ken. Het is geweldig wat hij allemaal voor Groot-Brittannië heeft gedaan en het is allemaal onzin”, zei ze erover.

Bron: Hello Magazine