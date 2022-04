Prins Andrew is nu ook déze belangrijke eretitel kwijt

En dat is niet niks: Andrew, die zich ook de hertog van York mag noemen, droeg de eretitel Freedom of the City of York al sinds 1987.

Ongepast

“Het ereburgerschap van onze grote stad wordt verleend aan mensen die het allerbeste van York vertegenwoordigen”, legt een gemeenteraadslid van de stad uit. “Het is ongepast voor prins Andrew om enige band met onze stad te behouden.”

Misbruikzaak prins Andrew

Andrew was verwikkeld in een misbruikzaak waarbij hij werd beschuldigd van het seksueel misbruiken van een minderjarige, de destijds 17-jarige Virginia Giuffre. De ontmoetingen tussen de twee zouden zijn geregeld door Ghislaine Maxwell, de rechterhand van de beruchte en inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken en begin dit jaar kwam het tot een schikking. De prins bekende geen schuld, maar liet wel in een verklaring weten te ‘accepteren’ dat Virginia had geleden. “Zowel als slachtoffer van misbruik als van de publieke aanvallen op haar.”

Blijft het hierbij?

Vanwege de rechtszaak moest Andrew begin dit jaar al een deel van zijn titels inleveren. Zo mag hij zich geen koninklijke hoogheid meer noemen en is hij ook al zijn militaire titels kwijt. Opvallend genoeg mag hij zich tot nu toe nog steeds de hertog van York noemen. Heel lang zal dit misschien niet meer duren, want Yorkse raadsleden roepen hem op om nu ook afstand van deze titel te nemen. Als hij dat zelf niet doet, moeten de regering en de koninklijke familie actie ondernemen, zei een van hen na afloop van de stemming in de raad.

Bron: NOS