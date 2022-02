Prins Andrew treft schikking met Virginia Giuffre

Met de schikking lijkt een rechtszaak van de baan.

Bedrag schikking

Volgens The New York Times blijft het bedrag van de schikking geheim. “Prins Andrew is van plan een substantieel bedrag te schenken aan een stichting van mevrouw Giuffre die slachtoffers ondersteunt”, staat in een verklaring die vandaag is ingediend bij de rechtbank in New York.

Seksueel misbruik

Giuffre klaagde prins Andrew vorig jaar aan wegens seksueel misbruik. Ze zegt in 2001 als minderjarige door Jeffrey Epstein gedwongen te zijn om drie keer sex te hebben met Andrew. Andrew heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Joint statement from Virginia’s lawyer, David Boies, and Prince Andrew’s lawyer, Andrew Brettler: pic.twitter.com/t6WnSpvZxO — Omid Scobie (@scobie) 15 februari 2022

