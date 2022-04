Dat leverde knusse kiekjes op.

Charles en Letizia samen op stap

Koningin Letizia van Spanje is de laatste tijd veel in Groot-Brittannië te vinden. Vorige week was ze er voor de herdenking van prins Philip en nu is ze er weer. Dit keer voor iets heel anders.

Warm welkom

Voor de opening van The Spanish Art Gallery in Bishop Auckland had ze een ontmoeting met prins Charles. Samen bezochten ze de kunstgalerie. Buiten liepen de twee elkaar tegen het lijf. Charles gaf haar een warm welkom met een kus op de wang én een handkus. En laat dat moment nou net door fotografen zijn vastgelegd.

Kunstgalerie

Waarom de Spaanse koningin naar de opening van een Britse kunstgalerie gaat? Het is de eerste galerie in Engeland die in het teken staat van de kunst, geschiedenis en cultuur van Spanje.

Matchende looks

De twee royals hebben samen schilderijen bekeken én gezellig gekletst, zo zien we op de foto's. Of het zo afgesproken was of niet, dat weten we niet, maar de outfits van Charles en Letizia waren keurig op elkaar afgestemd. De Spaanse koning zag er sowieso weer uit om door een ringetje te halen.

Prins Charles gooit zijn charmes in de strijd voor de Spaanse koningin Letizia Beeld BrunoPress/PA Images

Beeld BrunoPress/Newspix

Beeld BrunoPress/PA Images

Beeld BrunoPress/PA Images

Beeld BrunoPress/PhotoShot

Beeld BrunoPress/Newspix

Beeld BrunoPress/PA Images

Charles had eerst wat met Diana’s zus: “Hij was een playboy”

Bron: BrunoPress