Prins George (9) krijgt déze speciale rol bij de kroning van Charles

George is de zoon van prins William en Kate en daarmee de tweede in lijn voor de troon. Zijn ouders zouden overwegen hem te betrekken bij de kroningsceremonie, omdat Charles dit graag wil. Dat is ongebruikelijk in de lange traditie van het Britse koningshuis, tijdens eerdere kroningen hadden de jongere troonopvolgers nooit een rol.

Niet te veel druk

Kate en William zijn voorzichtig met hun oudste zoon. Ze overwegen wat het beste zou zijn voor George, omdat de aandacht, die hij onvermijdelijk zal krijgen bij dit evenement, enorm zal zijn voor de jongen. De hele wereld kijkt mee en de druk van zo’n speciale rol moet niet worden onderschat, zeggen ingewijden.

Charlotte en Louis aanwezig

Hoewel de aanwezigen voor de kroning nog niet zijn bevestigd, is het zeer waarschijnlijk dat prins George tijdens de dienst in Westminster Abbey gezelschap krijgt van zijn zusje, prinses Charlotte (7) en zijn broertje, prins Louis (4).

Rolletje voor kleinkinderen Camilla

Ook de kleinkinderen van koningin-gemalin Camilla krijgen bijna zeker een speciale rol. Volgens de Sunday Times houden ze tijdens de ceremonie een baldakijn (een troonhemel ofwel stoffen overkapping) boven het hoofd van de koningin-gemalin als ze wordt gezalfd met heilige olie. Een bijzonder ritueel dat niet vaak te zien is geweest.

Bron: Beau Monde/People