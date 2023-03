Prins George blinkt net als zijn oom Harry uit in déze sport

Aan welke sport doet een prins? Gaat hij naar voetballes, karate of atletiek? Geen van allen, zo blijkt in het geval van prins George. De tweede in lijn van de troon doet namelijk aan rugby.

Prins George speelt rugby

In het eerste weekend van maart ontmoetten William en Kate geblesseerde atleten bij een rugbywedstrijd, die werden gesteund door de Welsh Rugby Charitable Trust. Kate onthulde dat haar oudste zoon ook een groot rugbyfanaat is.

Volgens het Britse tijdschrift Hello! is George inmiddels zo goed dat hij van tag rugby – een contactloze vorm van de sport – naar touch rugby gaat, waar hij onder andere zal leren tackelen. Volgens Kate heeft haar zoon talent vanwege zijn lengte en lichaamsbouw.

Harry en rugby

George lijkt zijn rugbygenen te hebben geërfd van zijn oom. Harry speelde namelijk veel rugby in zijn studententijd. Daarover schrijft hij in zijn boek Spare: “Prachtig spel, plus een goed excuus om heel hard tegen dingen aan te lopen.”

De andere kinderen

Prins George is overigens niet de enige sportieve telg van het gezin. Volgens Kate zijn ook prinses Charlotte (7) en prins Louis (4) heel fanatiek. “We zijn altijd een beetje competitief met elkaar”, vertelt ze aan Hello! “Ze houden allemaal van sport en ook Louis is gek op rugby. Ze zijn op een leeftijd waarop ze gewoon graag rondrennen.”

Niet alleen houdt hij van rugby, prins George is ook dol op muziek. In onderstaande video zie je wat – verrassend genoeg – zijn lievelingsliedje is.

Bron: Beaumonde.nl