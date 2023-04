Prins Harry aanwezig bij kroning Charles, Meghan en kinderen niet

Dat laat Buckingham Palace weten aan Britse media.

Harry is erbij

6 mei, de datum van de kroning, is tevens de vierde verjaardag van Harry’s en Meghans zoontje Archie. Harry zal op deze dag echter bij de inhuldiging van zijn vader zijn.

Een woordvoerder van het paleis laat weten: “Buckingham Palace is verheugd te kunnen bevestigen dat de hertog van Sussex op 6 mei de kroningsdienst in Westminster Abbey zal bijwonen. De hertogin van Sussex blijft in Californië bij prins Archie en prinses Lilibet.”

Eerste keer sinds biografie

Eerder bleek dat Harry en Meghan via e-mail een uitnodiging voor de bijzondere dag ontvingen. De aanwezigheid van Harry bij de kroning zal de eerste keer zijn dat hij en de koninklijke familie samen worden gezien sinds het verschijnen van zijn spraakmakende biografie Spare eerder dit jaar. Daarin doet hij een aantal grote onthullingen en spaart hij zijn familieleden niet.

De precieze reden van Meghans afwezigheid bij de kroning is onduidelijk, al is het niet moeilijk te raden dat de aanhoudende spanningen in de familie hiervan de oorzaak zijn.

Archie en Lilibet gaan officieel door het leven als prins en prinses, al was er eerder veel onduidelijk over hun toekomstige titels. In onderstaande video zie je er alles over.

Bron: AD.nl