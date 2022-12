Prins Harry doet opvallende uitspraak over William in nieuwe Netflix-trailer

Prins Harry spaart zijn familie niet in de veelbesproken documentaire. In het tweede deel vertellen hij en Meghan over hun vertrek uit het Britse koningshuis. In de trailer vertelt Harry over zijn gevoel te worden achtergesteld ten opzichte van William.

Geen bescherming

“Ze vertelden graag een leugen om mijn broer te beschermen, maar ze waren nooit bereid de waarheid te vertellen om óns te beschermen”, vertelt de hertog van Sussex.

Ook Meghan vertelt over de zware tijd rondom het vertrek uit het Verenigd Koninkrijk. “Ik werd niet voor de wolven gegooid. Ik werd aan de wolven gevóérd.” Ook laat ze weten dat de beveiliging van het stel werd ingetrokken, waardoor iedereen wist waar ze waren.

De vlucht naar vrijheid

We zijn op de ‘vlucht naar vrijheid’, vertelt Harry in een video die hij glimlachend opneemt met zijn telefoon. Met deze verhuizing naar de Verenigde Staten ontsnapte het stel aan ‘institutionele gaslighting’.

“Om te kunnen beginnen aan het volgende hoofdstuk, moet je het eerste hoofdstuk kunnen afsluiten”, aldus Harry. “Ik heb altijd gevoeld dat het het waard was om hiervoor te vechten”, besluit hij aan het einde van de trailer.

Tweede deel

Wij kunnen niet wachten op meer onthullingen. Het tweede deel van Harry & Meghan is vanaf donderdag 15 december te zien op Netflix. De docuserie is voor de streamingsdienst nu al één van de best scorende series van het jaar en houdt de gemoederen flink bezig.

Bekijk de nieuwe Netflix-trailer hieronder.

Bron: RTL Boulevard