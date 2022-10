Prins Harry en prins Andrew raken waarschijnlijk déze titel kwijt

Als counsellor of state ben je bevoegd om namens koning Charles officiële taken uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer de koning zelf ziek is of in het buitenland verblijft.

Harry en Andrew raken mogelijk titel kwijt

Er wordt nu getwijfeld of Harry en Andrew deze bevoegdheid nog wel mogen hebben. Prins Harry deed zelf afstand van zijn koninklijke taken en verhuisde naar Amerika. Prins Andrews taken werden hem ontnomen nadat hij werd aangeklaagd voor seksueel misbruik. Toch kunnen ze nog optreden als counsellor of state.

Beatrice ook van de lijst?

De twee zijn niet de enigen met deze bevoegdheid, ook koningin-gemalin Camilla, kroonprins William en prinses Beatrice mogen taken overnemen. Er zijn dus genoeg gegadigden. Nu wordt ook over Beatrice, de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, getwijfeld of zij deze rol mag behouden. Bij haar is dat omdat zij in de financiën werkt en mogelijk niet altijd de tijd heeft om als counsellor of state op te treden. Als er echt drie personen van de lijst worden geschrapt, is de kans groot dat er andere leden van het koningshuis worden toegevoegd.

Bevoegdheden

Als counsellor of state kun je niet zomaar alle taken van de koning overnemen. Zo mogen ze niet een nieuwe premier aannemen of het parlement ontbinden. Wel mogen ze documenten ondertekenen, geloofsbrieven in ontvangst nemen en vergaderingen bijwonen.

Is koning Charles III wel écht de vader van prins Harry? Een pijnlijke vraag, die alles te maken heeft met de affaire van prinses Diana met de rossige James Hewitt. Royalty-expert Rick Evers vertelt je er alles over:

Bron: BBC News