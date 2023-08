Prins Harry gaat naar Engeland, maar níét voor de herdenking van Queen Elizabeth

Prins Harry is op die datum toevallig wel in Engeland, maar dat is niet voor de herdenking. Waarom dan wel?

Herdenking Elizabeth

Hoewel de planning voor 8 september nog niet bekend is, is één ding wel duidelijk: prins Harry en Meghan Markle zijn niet welkom. Een insider vertelt aan The Sun dat het stel deze memorabele dag uiteraard niet aan zich laten voorbijgaan: “Als ze niet in de plannen zijn opgenomen, zullen ze een weg vinden om op hun eigen manier stil te staan bij de gebeurtenis.”

Wie zullen er in ieder geval wél bij zijn? Koning Charles en koningin Camilla reizen af naar Balmoral, net als prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. Natuurlijk zijn ook William, Kate en hun kinderen erbij, en ook prinses Anne en prins Edward zijn aanwezig.

Prins Harry in Engeland

Hoewel de prins geen uitnodiging heeft ontvangen, bezoekt Harry wel zijn thuisbasis in dezelfde periode als de herdenking. Hij verblijft er namelijk kort voor de jaarlijkse WellChild Awards, georganiseerd door de Britse organisatie die zich bezighoudt met de verbetering van het leven van ernstig zieke kinderen en hun families.

Hierna vliegt Harry door naar Duitsland voor de Invictus Games, die dit jaar plaatsvinden in Düsseldorf. Meghan vliegt rechtstreeks naar Duitsland om hem bij te staan.

Bron: RTL Boulevard