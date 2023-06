Prins Harry: “Mijn broer nam 1 miljoen pond aan om afluisterschandaal in de doofpot te stoppen”

Harry voert momenteel zijn eigen juridische strijd tegen de Britse roddelpers en daarbij komt zijn familie er niet altijd even goed vanaf. Tijdens de laatste zittingsdag is het zijn broer prins William die wordt neergezet als een geldwolf. In rechtbankdocumenten beweren de advocaten van Harry dat William in het geheim een schikking trof met de uitgever van The Sun om zijn zaak over het afluisteren en hacken van telefoons te laten varen. William zou in 2020 een bedrag van 1 miljoen pond hebben gekregen van het bedrijf News Group Newspapers (NGN).

Schikking is niet genoeg

Journalisten van NGN zouden onder andere voicemails hebben onderschept die Kate Middleton aan prins William stuurde toen hij nog in het leger zat. De toenmalige koningin Elizabeth zou de schikking persoonlijk hebben goedgekeurd. Voor Harry is een schikking niet genoeg. Hij wil dat zijn aantijgingen wél in de rechtszaal worden behandeld en ziet het zelfs als zijn ‘levenswerk’ om het Britse medialandschap te veranderen.

Forse beschuldigingen

Harry beschuldigt de uitgever van The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. MGN zou volgens hem tussen 1996 en 2011 onder andere zijn telefoon hebben gehackt en zo telefoontjes en voicemails hebben afgeluisterd. Hierdoor kon de krant destijds meerdere artikelen over zijn leven schrijven die volgens de prins veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie.

Hij schetst een onthutsend beeld van het Britse koningshuis en de pers in zijn land. Daar is het laatste nog niet over gezegd.

Bron: AD