Prins Harry: “Mijn vader en broer vergeven me nóóit als ik deze informatie deel”

In een interview met de Britse krant vertelt de prins en kersverse auteur dat koning Charles en prins William hem dat ‘nooit zouden vergeven’ als de verhalen openbaar worden. Of de mensen de rest van het verhaal te lezen krijgen, is dus de vraag.

Prins Harry over gevoelige informatie in zijn boek

“Het hadden twee boeken kunnen zijn”, vertelt de prins verder over het boek. “Het was moeilijk om dingen te schrappen.” Nu vraag je je misschien terecht af wát prins Harry niet vertelt om zijn gebrouilleerde band met zijn familie niet permanent te verwoesten.

Met verschillende passages over zowel Charles, Camilla, William en Kate (het nazi-kostuum, weet je nog?) heeft Harry een royaal aantal schepen achter zich verbrand. “Er zijn enkele dingen gebeurd, vooral tussen mijn broer en ik, en tot op zekere hoogte tussen mijn vader en ik, waarvan ik gewoon niet wil dat de wereld het weet.”

Dít zijn de grootste onthullingen uit prins Harry’s boek ‘Spare’ tot nu toe

Vernieuwde versie

Daardoor is de vernieuwde, definitieve versie netter dan de eerste versie die Harry op papier zet. Bovendien is hij van mening dat hij zijn boek ‘moest’ uitbrengen, omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor zijn neefjes George en Louis en zijn nichtje Charlotte, de kinderen van prins William en prinses Catherine.

“Ik weet dat in ieder geval een van die kinderen ook zo zal eindigen als ik. De reserve”, aldus Harry. “En dat doet me pijn. Het baart me zorgen.” Prins William is daar echter niet van gediend. “Hij heeft heel duidelijk gemaakt dat zijn kinderen niet mijn verantwoordelijkheid zijn.”

Toch vindt Harry het noodzakelijk om dingen ‘recht te zetten’. “Dit gaat niet over het neerhalen van de monarchie. Ik wil ze redden van zichzelf. Ik weet dat mensen me gaan haten hierom.”

Reserve

In het boek Reserve, dat dinsdag uitkwam, doet Harry zijn verhaal. Hij vertelt onder meer over de ingewikkelde band met zijn vader Charles en met zijn broer William. Ook vertelt hij over de relatie met Meghan, het overlijden van zijn moeder Diana, zijn diensttijd in Afghanistan en hoe hij ooit op een veldje naast een Britse pub zijn maagdelijkheid verloor.

Is koning Charles III wel écht de vader van prins Harry? Een pijnlijke vraag, die alles te maken heeft met de affaire van prinses Diana met de rossige James Hewitt. Royalty-expert Rick Evers vertelt je er alles over.

Bron: ANP