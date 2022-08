Prins Harry spant opnieuw een rechtszaak om déze reden

Een gerechtshof in Groot-Brittannië heeft de tweede rechtszaak bevestigd tegenover Newsweek.

Geen politiebescherming meer

Harry zou eisen dat een in januari genomen besluit, waarin staat dat individuen niet privé mogen betalen voor politiebescherming, wordt teruggedraaid. Harry verloor zijn politiebescherming op het moment dat hij en zijn vrouw Meghan in 2020 terugtraden als werkende leden van de koninklijke familie. Hij hoopt met de rechtszaak ervoor te kunnen zorgen dat hij en Meghan toch beschermd worden wanneer ze in het Verenigd Koninkrijk zijn. Zonder beveiliging zouden zij zich namelijk onveilig voelen.

Eerdere overwinning

Hij zou zomaar zijn gelijk kunnen halen, want twee weken geleden boekte hij een overwinning in de eerste rechtszaak die hij over zijn beveiliging had aangespannen. Het hof besloot toen dat er in ieder geval een hoorzitting zou komen over de beslissing dat Harry niet zelf mag betalen voor politiebeveiliging. Het is nog niet bekend wanneer deze zitting zal plaatsvinden.

Bron: Newsweek