Prins Harry verkleedt zich als Spider-Man voor hartverwarmende kerstboodschap

Wat lief!

Schuldgevoel

“Kerstmis is de leukste tijd van het jaar, maar het is ook de tijd waarin we onze overleden geliefden heel erg missen”, zegt Harry in het filmpje. “Dat is oké. Ik weet dat veel kinderen zich schuldig voelen als ze lol maken tijdens de feestdagen: want wat zouden hun ouders daarvan denken, dat ze nu plezier hebben zonder hen? Wel, ik wil jullie vertellen dat je ouders áltijd willen dat je plezier maakt en het leuk hebt. Dus ik wil dat jullie zo veel mogelijk lol hebben deze kerst.”

Over Scotty’s Little Soldiers

Scotty’s Little Soldiers is een liefdadigheidsinstelling voor kinderen die ouders zijn verloren die in het Britse leger dienden. Harry was zelf ruim tien jaar actief voor de Britse strijdkrachten en is deze kerst het nieuwe gezicht van de organisatie. Zijn kerstboodschap werd zaterdag afgespeeld op het jaarlijkse kerstfeest van de Scotty’s Little Soldiers. De aanwezige kinderen moesten samen met bekende striphelden gestolen cadeautjes zoeken en naar de Kerstman brengen.

Is koning Charles III wel écht de vader van prins Harry? Een pijnlijke vraag, die alles te maken heeft met de affaire van prinses Diana met de rossige James Hewitt. Royalty-expert Rick Evers vertelt je er alles over:

Bron: Scotty’s TV