Prins Harry: “William en Kate zeiden dat ik het nazi-kostuum moest dragen”

Zijn broer prins William en diens vrouw Kate zouden namelijk destijds hebben gelachen om het kostuum en hem hebben geadviseerd het te dragen, zo schrijft Page Six. De tabloidkrant zou inzage hebben gehad in het boek dat volgende week uitkomt.

Twijfels

Harry en William gaan destijds naar een feestje met het twijfelachtige thema ‘Native and Colonial’. Waar William voor een ‘veilige’ leeuwenoutfit kiest, komt Harry opdagen in een nazi-kostuum met een grote swastika op zijn arm. In zijn boek schrijft Harry dat hij destijds twijfelde of hij voor een pilotenoutfit of een nazi-uniform zou gaan.

“Ze moesten huilen van het lachen”

Hij besluit uiteindelijk zijn broer en destijds vriendin Kate een belletje te geven. “Ik vroeg hen waar ik het beste voor kon gaan en ze zeiden het nazi-uniform.” Harry besluit daarop het kostuum aan te doen en voor de zekerheid nog even bij William en Kate langs te gaan om ze het te laten zien. “Ze moesten huilen van het lachen”.

Ruzie met William

In zijn boek doet Harry nog een schokkende onthulling. Hij vertelt dat zijn broer hem tijdens een ruzie over Meghan fysiek aanvalt. De grote vraag is nu natuurlijk hoe het Britse koningshuis op deze beschuldigingen gaat reageren en of ze überhaupt met een reactie gaan komen. Een verzoening lijkt er echter voorlopig niet meer in te zitten.

Bron: Page Six