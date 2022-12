Prins Harry zou absoluut geen spijt hebben van de Netflix-documentaire

De prins heeft “absoluut geen spijt” van de documentaire, schrijft de Daily Mirror op basis van een bron dichtbij de prins. Hij zou zelfs “zeer blij” zijn dat het verhaal nu deels naar buiten is, zegt de bron. Het gaat volgens de krant om een goede vriend van Harry’s moeder Diana.

In de serie, waarvan komende week donderdag het vervolg online komt, praten de prins en zijn vrouw Meghan onder meer over de redenen voor hun stap terug binnen het Britse koningshuis. Een belangrijke motivatie is, zoals prins Harry al vaker vertelde, de enorme media-aandacht.

Harry hoopt dat Charles kijkt

Harry zou graag willen dat zijn vader koning Charles de afleveringen ook ziet, zodat hij begrijpt wat hij en Meghan hebben doorgemaakt. “De reden om de documentaire te maken, was om hun waarheid te delen. Hij heeft het gevoel dat de documentaire het verhaal vertelt zoals hij dat de wereld wilde laten horen.”

In de documentaire waar vooral het Verenigd Koninkrijk niet over uitgepraat raakt, zegt Harry onder meer: “Ik werd door de paparazzi gedwongen te lachen. Daar voelde ik me vanaf het begin al ongemakkelijk bij”, zegt hij. “Ik weet nog dat ik dacht: hoe kan ik ooit iemand vinden die bereid en in staat is om alle bagage te kunnen dragen die erbij hoort als je met mij samen bent?”

In Harry & Meghan vertelt de naar de Verenigde Staten vertrokken prins ook hoe hij zijn grote liefde Meghan leerde kennen. Dat was niet via de serie Suits waarin zij een rol had.

Bron: Daily Mirror