Prins William bezocht de bruiloft van deze vroegere geliefde

Rose Farquhar is niet helemaal een onbekende voor de buitenwereld. Ze deed in 2016 mee aan The Voice UK als singer-songwriter. Ze deed toen auditie met het liedje ‘Anyone who had a heart’ van songschrijver Burt Bacharach. Ze kwam helaas niet verder in de zangcompetitie. Hoewel Rose ook nog wel zingt, werkt ze nu voor de hertogin van Rutland’s Belvoir Castle in Engeland.

Zaterdag trouwde Rose met haar vriend George Gemmell in het plaatsje Tetbury in Gloucestershire. William arriveerde solo in rokkostuum. Hij kwam discreet binnen via de achterdeur van de St Mary the Virgin kerk, waar Rose en George in het huwelijk traden.

Rose Farquhar in 2016 als zangeres tijdens het AltaMed Power Up, We Are The Future Gala in Beverly Hills, Californië. Beeld Getty Images

Eerste vriendin

Rose Farquhar wordt algemeen beschouwd als de eerste vriendin van prins William. De twee kennen elkaar al van kinds af aan en begonnen in de zomer van 2000 met elkaar te daten. Het gerucht ging dat het paar ooit door een boer was betrapt tijdens een vrijpartij in een veld, schrijft de Daily Mail.

Altijd vrienden gebleven

Hoewel hun relatie van korte duur was, zou de prins van Wales wel voor altijd een plekje in zijn hart hebben voor Rose. Ze hebben altijd goed contact gehouden en zagen elkaar door de jaren heen ook regelmatig op societybruiloften van wederzijdse vrienden.

Na haar relatie met William vertrok Rose naar New York waar ze acteren studeerde aan het Lee Strasberg Instituut.

Ook andere ex-vriendin aanwezig

Olivia Hunt, de laatste vriendin van William voordat hij Kate ontmoette, was ook aanwezig op de bruiloft van Rose, samen met haar echtgenoot Nicholas Wilkinson. Wie eveneens niet ontbrak was Kate’s ex Rupert Finch, samen met zijn vrouw.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kfb (@kelvinfbruce) op 18 Dec 2022 om 7:52 PST

Bron: Daily Mail