Prins William heeft een turbulent leven vol diepte- en hoogtepunten.

Geboorte

William Arthur Philip Louis werd geboren op 21 juni 1982 en is de oudste zoon van prins Charles en Diana Spencer. Broer Harry werd drie jaar later geboren.

Prinses Diana houdt haar zoon William vast in 1982. Beeld Getty Images

Vakantie in Engeland

Hoe lief is deze foto uit 1986? Prins Charles en prinses Diana brachten samen met hun twee zoons een bezoekje aan het Engelse plaatsje Tetbury.

Diana was dol op haar kinderen en het is onwijs verdrietig dat haar zoons op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van hun moeder. Diana overleed in 1997 tijdens een auto-ongeluk.

Prins Charles en prinses Diana met hun twee zoons in Tetbury in 1986. Beeld Getty Images

Zo vader, zo zoon?

De relatie tussen prins William en zijn vader gaat met ups en downs. William vertelde in de BBC-documentaire Prince, Son and Heir: Charles at 70 dat hun band niet altijd even goed is geweest. “Hij is altijd aan het werk. In zijn kantoor stonden vroeger soms zoveel tassen met papierwerk dat we als kind niet eens bij zijn bureau konden komen om welterusten te zegen.”

Charles, William en Harry brengen in 1997 bezoekje aan River Dee bij Balmoral Castle. Beeld Tim Graham Photo Library via Get

William en Harry

Harry en William waren vroeger onafscheidelijk. Vooral na de dood van hun moeder steunden de twee elkaar. Inmiddels is hun band niet meer zo hecht als vroeger. De broers zaten volgens ingewijden op ‘verschillende paden’, maar de boel escaleerde pas echt toen Harry en zijn vrouw Meghan een stap terug deden als senior royals en naar Californië verhuisden.

Tijdens de onthulling van het Diana-standbeeld in 2021 en de uitvaart van prins Philip leek het erop dat er een voorzichtige verzoening plaatsvond, maar volgens de Britse media kunnen de broers nog steeds niet door één deur.

William en Harry tijdens een bruiloft in 2004. Beeld Getty Images

Prins William en polo

Prins William is een echte sportfanaat. Hij speelt al jarenlang polo en zo nu en dan doet hij nog wel eens een polowedstrijd. Ook zijn vrijgezellenfeest stond in het teken van sport: deze feestelijke dag werd ingevuld met waterskiën, zwemmen en waterpoloën.

William tijdens een polowedstrijd in 2002. Beeld Getty Images

William en Kate

William en zijn grote liefde Kate Middleton leerden elkaar kennen in 2001. Beiden studeerden destijds aan de Universiteit van St. Andrews. Twee jaar later kregen ze een kamer in hetzelfde studentenhuis en begonnen ze met daten. In 2007 ging het koppel tijdelijk uit elkaar, maar al snel kwam ze weer samen.

Lief: een jonge William en Kate in 2008. Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Bruiloft

In 2010 vroeg William Kate ten huwelijk in Kenia. Dat deed hij met de beroemde verlovingsring van zijn moeder. In 2011 stapten William en Kate in het huwelijksbootje. Ze trouwden in Westminster Abbey onder het toeziende oog van 300 miljoen mensen die live keken naar dat moment.

William en Kate stapten in 2011 in het huwelijksbootje. Beeld Getty Images

Kinderen

William en Kate hebben samen drie kinderen gekregen: prins George (8), prinses Charlotte (7) en prins Louis (4).

Prins Louis had onlangs tijdens het jubileumweekend van koningin Elizabeth de lachers op zijn hand met zijn gefriemel, gekke bekken en uitdagende gedrag. De hilarische foto’s daarvan bekijk je hier.

Op het balkon met de kinderen tijdens Trooping The Colour in 2019. Beeld Samir Hussein/WireImage

Bron: Hellomagazine, AD