Prins William en Kate overwegen naar dít gigantische landgoed te verhuizen

William, Kate en hun kinderen vertoeven momenteel het grootste deel van het jaar op Kensington Palace, maar wonen officieel nog in hun optrekje Anmer Hall.

Miljoenenvilla

Anmer Hall staat op een van de vele landgoederen van koningin Elizabeth: het Sandringham landgoed. Het huis was een huwelijksgeschenk van de koningin aan haar kleinzoon William en Kate en wordt geschat op zo’n 34,5 miljoen euro. Volgens de Daily Mail was Anmer Hall een logische woonplek toen William nog als helikopterpiloot werkte, maar dat is al lang niet meer het geval. Ook kon het gezin toen makkelijk reizen naar Sandringham, dé plek waar de royals jaarlijks Kerst vieren.

Hogere functie

De hertog en hertogin van Cambridge willen nu liever dichter bij de koningin wonen. Ze zijn dan ook op zoek naar een nieuwe plek, zodat ze ook kunnen laten doorschemeren dat ze van plan zijn om hogere functies binnen de koninklijke familie op zich te nemen. Ze nemen hun taken als senior royals erg serieus, helemaal nu Williams broer, prins Harry, samen met zijn vrouw Meghan, een stap terug hebben gedaan.

Bovendien gaan prins George en prinses Charlotte momenteel allebei naar de St Thomas’s Battersea Prep School in Battersea, Zuidwest-Londen. Dat is niet bepaald om de hoek van Anmer Hall. Een verhuizing naar Windsor is dan ook een logische keuze.

Gigantisch

Blijkbaar hebben William en Kate hun oog al laten vallen op een huis, of nou ja, een landgoed eigenlijk. Volgens The Sun gaat het over landgoed Fort Belvedere in Windsor Great Park. Het enorme huis is onderdeel van het koninklijke erfgoed en wordt momenteel verhuurd aan vrienden van de familie. Volgens een huuradvertentie uit The Times van 1976 telt de woning zes slaapkamers, vijf badkamers, een hexagonale centrale hal, schilderkamer, eetkamer, bibliotheek, zwembad en tennisbaan.

Fort Belvedere in Windsor Great Park Beeld Getty Images

Koning? Nee, dít wilde prins William vroeger worden:

Bron: The Sun, The Daily Mail.