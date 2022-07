Prins William en prins Harry eren hun moeder Diana op haar geboortedag

Prins Harry ziet zijn moeder Diana nog dagelijks terug in Archie (3) en Lilibet (1). Dat vertelt hij vrijdag in een video die hij opnam voor de digitale uitreiking van de naar zijn moeder vernoemde prijzen. De Princess Diana Awards gaan naar mensen tussen de 9 en 25 jaar die zich, net als de prinses dat deed, inzetten voor goede doelen.

Geboortedag prinses Diana

In deze video spreek Harry de winnaars toe, maar hij vertelt ook kort nog wat over zijn overleden moeder. “Vandaag zou mijn moeders 61e verjaardag zijn. En dit jaar is het ook 25 jaar geleden dat ze overleed. Er is de afgelopen tweeënhalve decennia geen dag geweest dat ik niet dacht aan de invloed die ze niet alleen op mij en mijn broer, maar op iedereen heeft gehad.”

Strijden voor een betere wereld

“Ik zie haar elke keer als ik families, jonge mensen en kinderen in alle uithoeken van de wereld ontmoet. En ik zie mijn moeders nalatenschap elke dag als ik naar mijn kinderen kijk”, vertelt hij verder. “Mijn moeder heeft mij, en ons allemaal, bijgebracht om ons uit te spreken en te vechten voor een betere wereld. En nu, als echtgenoot en ouder, is de stem van mijn moeder luider dan ooit.”

Trotse prinses Diana

Prins William heeft in tegenstelling tot zijn broer een brief geschreven. Daarin prijst William de winnaars voor het overwinnen van hindernissen op hun weg naar liefdadigheidssucces. “Bedankt voor jullie medeleven, moed en absolute vastberadenheid”, schrijft hij. “Ik weet dat ze zo trots op jullie allemaal zou zijn. Ik geloof dat er geen betere manier is om haar leven en werk te vieren dan door fantastische mensen te erkennen die zoveel tijd en moeite besteden aan het helpen van de mensen om hen heen.”

Zó zou prinses Diana er nu uit hebben gezien:

Bron: People.com