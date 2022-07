Prins William haalt uit naar fotograaf tijdens een fietstochtje met het gezin

De fotograaf wilde ongeveer een jaar geleden vastleggen dat de prins een fietstochtje maakte met zijn gezin. Maar de duke was daar niet van gediend.

Prins William boos op fotograaf

Volgens de royals ging het om een privéaangelegenheid en wist de fotograaf van geen ophouden. William is op een gegeven moment uit zijn slof geschoten.

In de video is te zien dat hij naar de fotograaf roept dat hij schandalig en walgelijk is. Ook roept hij: “Hoe durf je je zo te gedragen?” En: “Bedankt dat je onze dag hebt verpest.”

Fietstochtje met het gezin

De Britse royals hebben een moeilijke relatie met de roddelpers. Dit heeft onder andere te maken met het overlijden van prinses Diana, de moeder van William en Harry. Zij overleed in 1997 tijdens een auto-ongeluk, doordat de chauffeur van Diana de paparazzi van zich af probeerde te schudden.

Prins William en Kate – maar ook Harry en Meghan – zijn erg voorzichtig met de privacy van hun kinderen. Ze willen hun George, Charlotte en Louis een jeugd geven die zo normaal mogelijk is en paparazzi horen daar natuurlijk niet bij.

Video uitgelekt

Waarom de video nu – een jaar na de opname – ineens opdook is onduidelijk. De beelden zijn inmiddels van Youtube verwijderd. Kensington Palace liet weten dat de fotograaf de privacy van het gezin heeft geschonden en dat dit incident weer aantoont met welke uitdagingen de royals dagelijks moeten dealen.

William en Kate hebben het regelmatig met hun kinderen over hun oma, prinses Diana.

Bron: Cosmopolitan, The Telegraph