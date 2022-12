Prins William maakt zijn debuut op TikTok

Op TikTok van Earthshot Prize maakt prins William de locatie van de prijsuitreiking bekend. Hij filmt eerst zichzelf terwijl hij zegt “The Earthshot Prize gaat naar...” Daarna legt de prins zijn telefoon op de grond en doet hij alsof hij er met zijn voet op gaat staan. Vervolgens zien we een beeld met de tekst: ‘Boston, deze vrijdag, 2 december’.

Earthshot Prize

Deze week zijn William en Kate in Boston voor de Earthshot Prizes, een initiatief van William zelf. Hij zal ook een afsluitende toespraak geven bij de ceremonie. Bij de Earthshot Prizes worden prijzen uitgereikt voor de beste ideeën en technologieën die een oplossing bieden voor het klimaatprobleem. De categorieën zijn onder andere natuurbescherming, schone lucht en afvalvrij leven.

Zorgen om het klimaat

Het is niet de eerste keer dat de hertog en hertogin van Cambridge de strijd aangaan tegen klimaatverandering. Het koppel organiseert sinds 2020 de Earthshot Prize en werkte daarvoor onder meer samen met de beroemde bioloog David Attenborough, die we als stem kennen van de vele Planet Earth-films. Ook deelde het stel al eerder hun zorgen om de klimaatproblematiek op Instagram.

Bekijk hieronder het TikTok-debuut van prins William:

Veelbesproken documentaire

Er was nog meer koninklijk nieuws vandaag! Eerder verscheen de explosieve trailer van de Netflix-documentaire over Harry en Meghan, die vanaf 8 december te zien is via de streamingsdienst.

Bron: harpersbazaar.com