Prins William op kroningsconcert: “Elizabeth zal trots op mijn vader zijn”

De dag na de plechtigheden rondom de kroning van koning Charles III, was het nog niet gedaan met het feest. Op zondag vond namelijk het grote kroningsconcert nog plaats. Daarbij waren niet alleen Charles en Camilla aanwezig, maar ook William met zijn vrouw Kate en drie kinderen. Aan William de eer om te speechen.

William op kroningsconcert

In een video op het officiële Instagram-account van de prins en prinses van Wales, maakte William op zondagmiddag al bekend dat hij zou gaan speechen tijdens het concert. In het filmpje wordt onder andere het geluid getest, maar zien we William ook zijn speech doornemen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) op 7 May 2023 om 23:06 PDT

Die goede voorbereiding betaalde zich uit, want de toespraak tijdens het concert verliep vlekkeloos. De kroonprins begon met een grapje over een van de aanwezige artiesten, Lionel Richie. “Geen zorgen, ik zal niet all night long doorgaan.” Het zette de toon voor de rest van de toespraak, die afwisselend humoristisch en serieus was.

In de speech mocht zijn oma, koningin Elizabeth, natuurlijk niet ontbreken. “Ze is daarboven en houdt ons in de gaten. Ze zal een hele trotse moeder zijn,” aldus William, wijzend op de belangrijke rol van koning die zijn vader nu op zich neemt. Vooraf aan de toespraak was de vraag of William zijn vaders traditie zou doorzetten. Hij noemde Elizabeth altijd ‘mummy’ in zijn speeches. William koos echter niet voor ‘daddy’ maar simpelweg ‘dad’. Na zijn verhaal barstte de muziek los en traden onder anderen Lionel Richie, Katy Perry en drie bandleden van Take That op.

Bron: ANP