Prinses Anne breekt haar eigen moderegel en kiest voor een opvallende look

Prinses Anne’s verrassingslook

In Buckingham Palace werd woensdagavond een receptie gehouden waarbij verschillende royals aanwezig waren. Naast prinses Anne waren ook de graaf van Wessex, de hertog van Kent, de hertogin van Gloucester en prinses Alexandra aanwezig.

Prinses Anne trok voor de gelegenheid een jurk (of rok, dat blijft gissen) met - nou ja! - een stippenprint uit de kast (een look die we wel al eerder bij Kate Middleton zagen). Daar overheen droeg ze een beige blazer, en een sjaal in dezelfde kleur en print als de jurk. Anne maakte de outfit af met een huidkleurige panty, zwarte pumps en een leren handtas.

Bijzondere broche

Normaal gesproken geeft prinses Anne zoals gezegd de voorkeur aan een bloemenmotief. Ook draagt ze vaak - heel duurzaam - een jurk die al in haar kast hangt. Ze wordt daardoor zelden gespot in nieuwe kleding. Zo is de gouden broche die ze op haar jasje draagt, al vijf decennia in haar bezit. De broche draagt ze regelmatig naar bijzondere gelegenheden, zoals koninklijke verlovingen en haar rondreis door Oeganda.

Prinses Anne tijdens de receptie in Buckingham Palace (2023) Beeld Getty Images

