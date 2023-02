Prinses Beatrice is vanaf nu beschermvrouwe van déze liefdadigheidsinstelling

Prinses Beatrice, een van de twaalf kleinkinderen van Elizabeth, heeft er naast haar ‘gewone’ baan nu een extra rol als beschermvrouwe van een liefdadigheidsinstelling bij. De eerste publieke verschijning van prinses Beatrice was meteen een belangrijke: ze bezocht, in laboratoriumjas en al, The British Skin Foundation. Deze liefdadigheidsinstelling doet onderzoek naar huidziekten zoals huidkanker en zamelt geld in voor betere informatievoorziening.

Beschermvrouwe

Het bezoek aan deze organisatie had een speciale reden: Beatrice mag zichzelf vanaf nu namelijk beschermvrouwe van de instelling noemen. Deze rol neemt ze naast haar ‘normale’ baan op zich. Als beschermvrouwe zal zij aandacht vragen voor de instelling en zet ze zich in voor meer bekendheid.

Beatrice staat bekend om haar werk voor goede doelen: voordat ze zich aansloot bij The British Skin Foundation was ze ook al beschermvrouwe van organisaties zoals Teenage Cancer Trust en Helen Arkell Dyslexia Charity. De goede doelen waarvoor ze zich inzet hebben meestal iets te maken met gezondheid of kinderen - twee onderwerpen die haar nauw aan het hart blijken te liggen.

Bron: Hello! Magazine