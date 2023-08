Prinses Beatrice van York is jarig: 4x haar mooiste looks

De oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson is geen working royal en wordt dus niet betaald om handjes te schudden en lintjes door te knippen. In plaats daarvan heeft ze een carrière bij een tech-bedrijf en zet ze zich in voor goede doelen. Op 17 juli 2020 trouwde ze met vastgoedondernemer Edoardo Mapelli Mozzi en een jaar later kwam dochter Sienna ter wereld .

Immer in stijl

Hoewel Beatrice een zelfstandig leven leidt, laat de prinses graag haar gezicht zien tijdens belangrijke feesten en partijen rondom het Britse koningshuis. Van de kroning van Charles tot de paardenraces op Royal Ascot: Bea verschijnt immer in stijl.

De 4 mooiste looks van prinses Beatrice

Hemelsblauw wauw-effect

Tijdens de Platinum jubilee national service of thanksgiving in 2022, waarbij wijlen koningin Elizabeth in het zonnetje werd gezet, straalde Beatrice in een bijzonder ontwerp van het Londense label Beulah London. De jurk is een grote favoriet onder de royals: ook prinsessen Kate, Mary en Mette-Marit van Noorwegen werden erin gespot. Waar zij echter kozen voor beige en zachtroze, koos Bea voor opvallend hemelsblauw.

Prachtig bij de paardenraces

De Windsors zijn ieder jaar trouw van de partij bij de beroemde paardenraces op Royal Ascot, dat vlakbij Winsdor Castle ligt. Hoedjes zijn verplicht en de mannen moeten strak in pak. Geen wonder dat het driedaagse evenement tevens hoogtepunt is voor modeliefhebbers. Bea arriveerde per koets in een gebloemde midi-jurk van de Filipijnse ontwerpster Monique Lhuillier, die bekendstaat om haar prachtige bruidsjurken.

Hot pink vóór het hot was

Beatrice van York bij de kroning van koning Charles in mei 2023. Beeld Getty Images

Bij de kroning van koning Charles in mei koos Beatrice, hoogstwaarschijnlijk onbewust, voor een trend die inmiddels helemaal hot is: roze. Door het succes van de film Barbie is het vrolijke felroze dé kleur van het moment en ook Beatrice kan de zogeheten barbiecore-stijl heel goed hebben.

Stijlvol met een verhaal

Heel wat royals, waaronder Willem-Alexander en Máxima, reisden in juni af naar Jordanië voor het sprookjeshuwelijk van kroonprins Hoessein en Rajwa Al Saif. Ook Bea was van de partij, in een oogverblindende champagnekleurige avondjurk van de Libanese designer Reem Acra. Op haar hoofd prijkte een bijzonder erfstuk: de York-tiara. Deze diamanten diadeem kreeg haar moeder Sarah cadeau van the queen voor haar bruiloft met prins Andrew in 1986.

