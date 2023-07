Prinses Kate krijgt déze nieuwe titel van koningin Camilla

Het heeft alles te maken met de recente troonbestijging van Charles, waardoor zijn eerdere titels automatisch worden doorgegeven aan de nieuwe troonopvolger, prins William, en in dit geval dus ook aan zijn vrouw Kate.

Schotse titel

Na het overlijden van koningin Elizabeth veranderde er een hoop wat betreft de titels in de koninklijke familie. Zo nam William de titel ‘prins van Wales’ over van zijn vader Charles. En daar bleef het niet bij. Ook nam hij de titel ‘hertog van Rothesay’ over, die al sinds de 14e eeuw door de troonopvolger wordt gebruikt bij het bezoeken van Schotland.

Eerste keer in gebruik

En dat is nu dus het geval. Charles, Camilla, William en Kate reisden deze week af naar Schotland, waar ze zich voorbereiden op de tweede kroning van Charles. William gebruikt de titel hierbij voor het eerst, en dat geldt dus ook voor Kate, die nu officieel ‘hertogin van Rothesay’ is. Deze titel neemt ze daarbij over van koningin Camilla.

We noemen haar nog steeds Kate Middleton, maar eigenlijk heet prinses Kate zowel geen Kate als geen Middleton meer. In onderstaande video zie je hoe dat zit.

Bron: Elle.com