Queen Consort Camilla breekt met jarenlange traditie van Elizabeth en dat heeft vergaande gevolgen

Hiermee komt er een einde aan het beroep van hofdame in het Verenigd Koninkrijk. Het is dus niet zomaar een beslissing!

Hofdames van Elizabeth

Koningin Elizabeth hechtte veel waarde aan haar hofdames. Van 1953 tot 2017 benoemde ze er negen. Zo waren sommigen van haar dames al meer dan zestig jaar in dienst. Niet gek dat ze ook bij de uitvaart van de koningin aanwezig waren. Ze stonden zelfs vlak achter de royals. Wat de hofdames allemaal voor de koningin deden? Ze kleedden haar, hielden haar afspraken bij, regelden evenementen en nog heel veel meer!

Camilla schaft ze af

Onmisbaar zou je denken, maar Camilla vindt van niet. Nu zijn veel van de hofdames van koningin Elizabeth al ver in de tachtig. Logisch dat zij met pensioen gaan. Maar Camilla had natuurlijk gewoon een stel nieuwe kunnen aannemen, maar dat doet ze dus niet. Ze schaft de hofdames af in de hoop hiermee de monarchie te moderniseren.

Ook Kate ziet er vanaf

Camilla heeft zelf ook nooit eerder hofdames gehad. Wel had ze een secretaresse, Angela MacManus. Ook Kate kreeg de keuze om hofdames aan te nemen, maar deed dat niet. Prinses Diana had ze wel, maar het lijkt inmiddels echt niet meer van deze tijd.

Camilla is nog altijd ontzettend slank, straalt op iedere foto en oogt ook nog eens heel erg fit. Hoe krijgt ze dat toch voor elkaar?

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: The Mirror