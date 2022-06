Queen Elizabeth ziet nóg een kleinkind vertrekken: prinses Eugenie gaat in Portugal wonen

Eugenie en haar man Jack Brooksbank wonen momenteel nog samen met hun zoontje in Frogmore Cottage, dat wordt gehuurd door prins Harry en Meghan Markle, maar aan hen werd uitgeleend.

Queen Elizabeth verliest weer een kleinkind

De man van Eugenie heeft een nieuwe baan in Portugal en daarom is het de bedoeling dat ze hun tijd gaan verdelen tussen Portugal en Groot-Brittannië, zo meldt de Britse krant The Telegraph. Jack gaat in Portugal werken voor vastgoedmagnaat Mike Meldman, een zakenpartner van acteur George Clooney. Hij gaat er aan de slag bij Meldmans Discovery Land Company. Eerder werkte Jack voor het tequilamerk Casamigos.

Luxe appartement

Jack en Eugenie zouden in Portugal een appartement op de kop hebben getikt op een luxe resort ten zuiden van Lissabon. Het park ligt aan de kust en is gelegen op anderhalf uur rijden van de Portugese hoofdstad. Het is onduidelijk of de twee nog steeds in Frogmore Cottage zullen verblijven als ze in Groot-Brittannië zijn. Harry heeft onlangs wel de huur van het pand verlengd. Het zou kunnen dat hij dit heeft gedaan om te zorgen dat Jack en Eugenie er kunnen verblijven als ze in Engeland zijn, maar misschien wil hij het zelf gebruiken als hij en Meghan in Groot-Brittannië zijn.

Toen Eugenie in 2018 het ja-woord gaf aan Jack, had haar bruidsjurk een bijzonder detail.

Bron: Blauw Bloed, The Telegraph