William en Kate sloten hun omstreden Caraïbische tour af in de Bahama’s. Het koninklijke koppel verbleef twee dagen in het luxe resort The Cove at Atlantis Paradise Island.

Luxe resort

Als hertog en hertogin krijg je natuurlijk de meest luxe kamer van het resort toegewezen. De twee brachten de nacht door in een penthouse met een grote woonkamer, keuken, kantoor, een persoonlijke butler en uitzicht op zee.

Knipoog naar bruidstaart

Na een paar drukke dagen in onder meer Belize en Jamaica, brachten de twee in hun penthouse een zoet eerbetoon aan hun koninklijke bruiloft. Een bron vertelt aan Page Six dat William en Kate genoten van een traditionele Britse afternoon tea. De tafel werd gevuld met kleine citroen-meringuetaartjes, frambozengebak, versgebakken scones met jam en clotted cream én chocolade biscuitcake. Dat laatste gebakje is een knipoog naar de iconische bruidstaart van William en Kate.

Avondeten

Hoewel het resort over verschillende sterrenrestaurants beschikt, kozen William en Kate er liever voor om op hun kamer te eten. De eerste avond bestelden ze een pizza met pepperoni en op hun tweede avond teriyaki-noedels met sushi en zalm van restaurant Nobu.

