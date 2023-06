Royal babynieuws! Prinses Eugenie is bevallen van een zoontje

Zijn naam? Ernest George Ronnie Brooksbank.

Prinses Eugenie bevallen

Eugenie en haar man Jack Brooksbank zijn hiermee voor de tweede keer ouders geworden. Hun twee-jarige zoontje Augie is grote broer geworden van Ernest. Het gezin van vier heeft al een paar dagen in alle rust kunnen genieten van het geluk, want Ernest werd op 30 mei geboren.

De ouders vernoemden hun tweede zoontje naar zijn overgrootopa George, zijn opa die ook George heet en Eugenies opa van moeders kant: Ronald.

De Instagram-post waarin het nieuws wordt gedeeld bestaat uit twee zoete foto’s. Nummer één is een foto van de baby met een blauw mutsje op, nummer twee bestaat uit Augie die zijn broertje liefkozend streelt. Het jongetje van twee jaar oud is in elk geval dolblij met zijn rol als grote broer en geniet er immens van, aldus Eugenie.

In 2018 stapten Jack en Eugenie in het huwelijksbootje. De prinses verscheen daarbij in een prachtige jurk met blote rug. En dat was niet zonder reden:

Bron: Instagram