Royal rebel: álle keren dat Kate het ‘royal protocol’ brak

Vorige week verscheen de hertogin met een opvallende manicure tijdens de paasdienst in de St. George’s Chapel, namelijk met vuurrode nagels. Je zou denken dat dat niet zo spannend is, maar koningin Elizabeth bepaalde ooit dat vrouwen alléén lichtgekleurde nagellak mogen dragen. De grote favoriet van de overleden koningin? Ballet Slippers van Essie. Ja, dan is die felrode kleur wel even iets anders.

Kate Middleton en haar felrode manicure Beeld Getty Images

Niet aanraken

Ook op de rode loper van de BAFTA’s eerder dit jaar, trok Kate de stoute schoenen aan. Ze gaf William daar namelijk een tik op zijn billen en verbrak zo de strikte ‘niet publiekelijk aanraken’-regel. De twee houden normaal gesproken al amper elkaars hand vast, dus dat plagerige tikje was natuurlijk shock-ing.

En die ‘niet aanraken’-regel verbreekt Kate wel vaker. Want royals die knuffelen in het openbaar, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Laat staan dat ze mensen buiten de familie in de armen vallen. Toch gebeurde dit in februari, toen Kate tijdens een bezoek aan Cornwall haar basisschoolleraar Jim Embury knuffelde. Ze zou zelfs hebben gezegd: “De dingen die jij mij hebt geleerd, leer ik nu aan mijn kinderen.”

Kate knuffelt haar basisschoolleraar in Cornwall Beeld WireImage

Protocollen in de prullenbak

Er wordt zelfs beweerd dat koningin Elizabeth ‘klaar was’ met Kate en het verbreken van het protocol. De hertogin is door de jaren heen namelijk ook meerdere keren gefotografeerd met een omhoog waaiende rok. En dat is, je raadt het al, tegen de regels. De Queen zou haar hebben geadviseerd om haar jurken en rokken te verzwaren met haar eigen geheime wapen: gordijngewichtjes in de zoom.

Het zou natuurlijk kunnen dat koning Charles nieuwe regels heeft of wat minder strikt is, óf dat Kate heeft besloten om het dit jaar net even anders te doen. We zijn benieuwd welke regels ze dit jaar nog meer gaat overtreden.

Kate Middleton is nog steeds een begrip, maar officieel heet ze geen Kate meer...

